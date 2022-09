Nieuw kort geding tegen Nieuw-Hollands Energiebedrijf uitgesteld

Een kort geding van meerdere zakelijke klanten tegen het Nieuw-Hollands Energiebedrijf (NHE) uit Almere is uitgesteld. De bedrijven willen nieuwe informatie toevoegen aan de dagvaarding en zeggen via hun advocaat dat “NHE op heel korte termijn opnieuw gedagvaard zal worden”. Het kort geding was voor maandag gepland.

“De insteek blijft overigens hetzelfde, namelijk dat NHE zijn vaste prijsafspraken tot en met (soms) 2026 met klein-zakelijke klanten volledig zal moeten nakomen”, aldus de advocaat. Volgens haar is het kort geding ingetrokken omdat “er nieuwe feiten en omstandigheden bekend zijn geworden na de betekening van de dagvaarding”. Die worden nu toegevoegd aan de dagvaarding. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe kort geding dient.

Donderdag werd al een ander kort geding tegen NHE, onder meer van Chinese restaurants, uitgesteld omdat beide partijen volgens het Noordhollands Dagblad aan het onderhandelen waren over een schikking. “Als beide partijen er niet uitkomen, zal de rechter zich alsnog over het geschil buigen”, meldde de krant.