OESO rekent op fors lagere economische groei wereldwijd

De economische groei komt wereldwijd en zeker in Europa de komende tijd fors lager uit dan eerder werd gedacht. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) rekent voor volgend jaar op een groei van 2,2 procent in plaats van de in juni geraamde 2,8 procent.

Voor Duitsland zijn de vooruitzichten helemaal somber. De verwachting is dat de grootste economie van Europa, die erg afhankelijk is van Russisch gas, volgend jaar met 0,7 procent krimpt. Eerder werd nog gerekend op een plus van 1,7 procent.

Vooral Europa moet de prijs betalen voor sancties tegen Rusland en het gebrek aan Russisch gas, dat sinds de oorlog in Oekraïne veel minder is geleverd. Pijpleiding Nord Stream 1 ligt sinds enkele weken zelfs helemaal stil. In de eurozone groeit de economie dit jaar nog meer dan 3 procent, maar volgend jaar valt dat terug naar 0,3 procent.

Maar ook de Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld, moeten voor volgend jaar rekening houden met maar een kleine groei, van 0,5 procent. Dit jaar valt de toename van het bruto binnenlands product naar verwachting ook al lager uit, op 1,5 procent.

De landen worden geraakt door de hoge inflatie, wat tot minder koopkracht bij huishoudens leidt. De OESO is van mening dat banken moeten doorgaan met het verhogen van de rentes om de stijgende inflatie tegen te gaan. De OESO bestaat uit 38 landen waaronder veel Europese landen en landen als de Verenigde Staten, Mexico, Canada, Chili, Zuid-Korea en Australi├ź.