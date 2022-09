Onderzoek: toerisme nog niet terug op niveau van voor corona

Het toerisme in Nederland is nog niet terug op het niveau van voor corona. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) bij de publicatie van zijn Internationale Vakantiemonitor. Wel lijkt het toerisme zich sneller te herstellen dan verwacht.

Volgens de monitor verbleven er dit jaar bijna 16 miljoen buitenlandse gasten in Nederland. Daarmee zit het aantal toeristen dat in Nederland verblijft op 80 procent van het aantal in 2019, het laatste jaar voor coronacrisis. Het percentage binnenlandse toeristen ligt daarentegen 10 procent hoger.

De stijgende energiekosten en inflatie weerhouden mensen er niet van om een vakantie te boeken. Volgens de vakantiemonitor hebben zes op de tien ondervraagden de intentie om nog dit jaar op vakantie te gaan. Wel plaatst directeur van NBTC Jos Vranken een kanttekening. “De zorgen kunnen op de wat langere termijn een negatieve invloed hebben op de reisindustrie. Als de situatie nog verder verslechtert, is het niet ondenkbaar dat toerisme hierdoor zelfs in 2022 al wat gedempt wordt.”

In de vakantiemonitor staat ook dat ongeveer de helft van de ondervraagden rekening wil houden met het klimaat bij het boeken van een vakantie. 44 procent van deze groep is daarvoor zelfs bereid om wat extra te betalen. Vooral Britten en Amerikanen scoren hoog als het gaat om duurzame vakanties, Belgen en Nederlanders het laagst. Andere landen die het NBTC onderzocht waren Frankrijk en Duitsland.