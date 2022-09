Onderzoeksinstituten: volgend jaar krimp Duitse economie

De Duitse economie zal volgend jaar krimpen door de energiecrisis, de hoge inflatie en de renteverhogingen van centrale banken. Dat verwachten de vijf belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland, aldus bronnen tegen zakenkrant Handelsblatt. Volgend jaar zal de Duitse economie volgens de instituten met 0,4 procent krimpen. Eerder werd groei van 3,1 procent voorzien.

Voor dit jaar werd de groeiverwachting voor de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland neerwaarts bijgesteld naar 1,4 procent, van een eerder voorspelde 2,7 procent. De instituten DIW, Ifo, IfW, IWH en RWI komen elk halfjaar met nieuwe ramingen die worden voorgelegd aan het Duitse ministerie van Economische Zaken. De prognoses worden donderdag gepubliceerd.

Duitsland heeft veel last van de energiecrisis omdat het land erg afhankelijk is van Russisch gas. In Duitsland zijn er zorgen dat er tekorten aan gas kunnen ontstaan. Daarnaast zet de hoge inflatie de koopkracht van huishoudens onder druk.

Eerder op de dag maakte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) al bekend voor volgend jaar een krimp van de Duitse economie met 0,7 procent te verwachten.