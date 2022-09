Pils van Brand straks niet meer van Limburgse bodem

Brand stopt op termijn met het brouwen van pils in het Limburgse Wijlre. Dat wordt straks bij de productielocaties in Den Bosch en Zoeterwoude gebrouwen. De brouwerij in het kerkdorp wordt omgevormd tot een “microbrouwerij” voor ambachtelijke en speciaalbieren zoals Brand UP en Brand Imperator. Dat maakte de brouwer, die onderdeel is van Heineken, bekend.

Voor 48 medewerkers die bij Brand in Wijlre werken is straks geen plaats meer. Zij zullen straks elders binnen de organisatie aan het werk moeten gaan. Maarten Koudenburg, eindverantwoordelijke voor de Brand Brouwerij spreekt van een noodzakelijke stap, om enerzijds met de pils van Brand te kunnen blijven groeien en anderzijds ook bij speciaalbieren aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen.

De microbrouwerij in Wijlre wordt straks 100 procent CO2-neutraal. Ook het proeflokaal bij de Brand-brouwerij blijft bestaan. Financiƫle details over de reorganisatie gaf Brand niet.

Vakbond CNV spreekt van een trieste dag voor alle werknemers omdat een van de oudste brouwerijen in Nederland over anderhalf jaar dichtgaat. Volgens de bond verandert de brouwerij straks waarschijnlijk in een pub, waar nog maar een handjevol mensen zal werken.

De brouwerij wordt volgens de bond gefaseerd afgebouwd. De afdeling verpakkingen gaat in juli volgend jaar dicht. Vanaf februari 2024 stopt Brand op grote schaal met brouwen. Werknemers die tot aan de sluitingsdatum van hun afdeling bij de brouwerij blijven werken, krijgen daarvoor een beloning van 15.000 euro. Ook in andere opzichten kunnen de werknemers volgens CNV rekenen op “een ruimhartig vangnet”, zoals de baangarantie.

Werknemers die, na een aanbod voor een andere baan bij Heineken, kiezen voor een andere baan, kunnen alsnog rekenen op de afspraken uit het sociaal plan. “Ongeacht de lengte van het dienstverband krijgen zij dan een vergoeding van 25.000 euro mee”, aldus CNV.