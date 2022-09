De storing in de app van de Rabobank is opgelost. Maandag konden klanten korte tijd hun betalingsverkeer en rekeningen niet inzien. De eerste storingsmeldingen kwamen volgens een woordvoerder rond 11.45 uur binnen. Wat de oorzaak van de storing was, kon de zegsvrouw niet aangeven, enkel dat het om een “technisch probleem” ging.