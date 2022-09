Vat Brentolie voor het eerst sinds januari onder de 85 dollar

De prijs voor Brentolie is voor het eerst sinds januari onder de 85 dollar per vat gezakt. De aanhoudende zorgen over de tragere groei van de wereldeconomie zorgen al een tijdje voor dalende prijzen. Brentolie is de maatstaf voor olie uit bijvoorbeeld de Noordzee en het Midden-Oosten.

Centrale banken wereldwijd verhogen de rente om de inflatie te beteugelen. Dat zet de economie onder druk en zorgt ook voor afnemende vraag naar olie. Ook de Russische inval in Oekraïne en de coronalockdowns in China hebben de vraag naar olie geraakt.

Voor een vat Brentolie moest maandag voorbeurs 84,83 dollar worden betaald. Dat betekende een daling van 1,7 procent. Ook Amerikaanse olie werd goedkoper. Een vat WTI kostte 1,6 procent minder, op 77,45 dollar.