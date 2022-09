Witte Huis: regering-Biden monitort onrust op financiële markten

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden volgt de onrust op de wereldwijde financiële markten, waaronder de sterke waardedaling van het Britse pond ten opzichte van de dollar. Dat zei een woordvoerder van het Witte Huis. Biden had vrijdag een bijeenkomst met zijn belangrijkste economische adviseurs.

Volgens Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre werd bij die ontmoeting een update aan Biden geven over de situatie op de financiële markten. De beurzen zijn de laatste tijd hard gedaald door zorgen over een recessie door de sterke renteverhogingen van onder meer de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken om zo de hoge inflatie aan te pakken. Volgens Jean-Pierre hebben de adviseurs van Biden gezegd dat de Amerikaanse economie goed in staat is om de economische uitdagingen het hoofd te bieden.

Het Britse pond is inmiddels gedaald naar het laagste niveau ooit tegenover de dollar door zorgen bij beleggers over de begrotingsplannen van premier Liz Truss. Zij vrezen dat die plannen erg schadelijk zullen zijn voor de Britse economie en overheidsfinanciën. Jean-Pierre zei daarover dat het Verenigd Koninkrijk een van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten is en dat de Britten zelf hun beleid moeten maken.