Woonbond en corporaties: wijziging huurtoeslag moet van tafel

De Woonbond ziet niets in de kabinetsplannen om de regelgeving omtrent huurtoeslag te veranderen. Eerder raadde het Nibud het kabinet al af om de geplande wijzigingen door te zetten. Daarmee zou namelijk twee derde van huishoudens er gemiddeld drie tientjes per maand op achteruitgaan. Ook de vereniging voor woningcorporaties Aedes is kritisch.

Zo wil de Woonbond onder meer dat de plannen met de zogeheten normhuur van tafel gaan, het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf betalen. Het kabinet wil de normhuur gaan gebruiken voor het berekenen van de huurtoeslag. Nu wordt nog gekeken naar de huur die de huurder echt betaalt, die vaak hoger is dan de normhuur.

Door de nieuwe regels zullen mensen die veel huur betalen veel minder toeslag ontvangen, stellen de onderzoekers van het Nibud. Een alleenstaande in de bijstand met een kale huur van 750 euro ontvangt bijvoorbeeld nu gemiddeld 375 euro huurtoeslag, maar dat wordt 282 euro in het nieuwe systeem. De groep die onvermijdbare uitgaven niet meer kan betalen, zal volgens het Nibud groeien van 38 naar 56 procent als de kabinetsplannen worden uitgevoerd. Daaronder vallen bijvoorbeeld zorgkosten.

Volgens Aedes wordt betaalbaar wonen alleen maar moeilijker gemaakt, vooral voor lage inkomens. De vereniging denkt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de regeling praktisch te verbeteren, maar over het algemeen is de huurtoeslag een goed werkende en effectieve maatregel.

De Woonbond ziet slechts twee positieve punten in de plannen van het kabinet. Zo gaat de leeftijd waarop jongeren recht hebben op huurtoeslag omlaag van 23 naar 21 jaar. Ook krijgen huurders met een laag inkomen in de vrije sector recht op huurtoeslag.