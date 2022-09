2000 ondernemers die coronasteun moeten terugbetalen onbereikbaar

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft moeite met het terugvorderen van te veel betaalde coronasteun van ongeveer 2000 ondernemers. Zij reageren niet op mails, brieven of belpogingen over het geld. De uitvoeringsorganisatie draagt de vorderingen dit jaar over aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

De RVO was tijdens de coronacrisis verantwoordelijk voor de uitbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ondernemers die veel omzet verloren door lockdowns kregen daarbij een deel van de vaste lasten vergoed door de overheid.

Van de 420.000 bedrijven die deze financiĆ«le hulp kregen, moeten zo’n 55.000 geld terugbetalen omdat hun daadwerkelijke omzetverlies lager uitviel dan vooraf geraamd. De RVO zegt ondernemers die steun moeten terugbetalen minimaal zes keer te benaderen voordat de vordering wordt overgedragen aan het CJIB. Ondernemers die het geĆ«iste bedrag niet direct kunnen terugbetalen, hebben de mogelijkheid om een betaalregeling af te spreken.

Met de 2000 vorderingen die naar het incassobureau gaan is een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid. In totaal staan er nog 31.387 terugbetaalverzoeken van de RVO open, voor een bedrag van 407,9 miljoen euro. Er zijn 15.700 betalingsregelingen afgesproken voor een bedrag van 180 miljoen euro.