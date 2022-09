Aandacht voor Onward Medical en Ebusco op beurs Amsterdam

Op de aandelenbeurs in Amsterdam zal de aandacht dinsdag uitgaan naar Onward Medical, een medisch-technologisch bedrijf dat een therapie ontwikkelt om mensen met een dwarslaesie te helpen. Ook de fabrikant van elektrische bussen Ebusco kwam met nieuws over een nieuwe order.

Onward Medical zag zijn operationeel verlies oplopen door hogere uitgaven aan onderzoek. Het bedrijf behaalde naar eigen zeggen positieve resultaten in een onderzoek naar het vermogen van zijn therapie om de arm- en handfunctie bij mensen met een dwarslaesie te verbeteren. Onward verwacht in 2023 registratieaanvragen in te dienen in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Ebusco weet ook de aandacht op zich gericht. De fabrikant van elektrische bussen heeft in Zweden een contract afgesloten met het openbaarvervoerbedrijf Connect Bus voor de levering van 47 bussen. Financiƫle details maakte het bedrijf niet bekend.

Koffie- en theeconcern JDE Peets nomineert Patricia Capel als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur. De Braziliaanse was eerder werkzaam bij bierconcern AV Inbev.

De algehele stemming wordt naar verwachting mede bepaald door de zorgen over de hoge inflatie, rentes en een mogelijk recessie. Daarnaast beheersen de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 het nieuws. De druk in beide onderzeese pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland is maandag weggevallen en de oorzaak wordt nog onderzocht.

Beleggers zullen ook de valutamarkten met veel belangstelling volgen. Het Britse pond daalde de afgelopen dagen hard door zorgen over de begrotingsplannen van het Verenigd Koninkrijk, maar veerde dinsdagochtend weer op. Volgens persbureau Bloomberg overweegt de Britse centrale bank welke stappen moeten worden gezet om de nationale munt, die maandag tot een historisch dieptepunt zakte, te stutten.

Maandag sloot de AEX 0,2 procent hoger op 640,41 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 853,28 punten. In Aziƫ lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde hoger, net zoals de beurzen in Shanghai en Sydney. Maar in Hongkong en Seoul stonden de belangrijkste graadmeters op verlies. In New York gingen de Dow-Jonesindex, S&P 500 en Nasdaq maandag fors omlaag.