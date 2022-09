Beurswaakhond VS legt boetes op aan reeks Wall Street-firma’s

Amerikaanse toezichthouders hebben schikkingen getroffen met meer dan een dozijn banken na een uitgebreid onderzoek dat laat zien hoe financiële bedrijven wereldwijd er niet in slaagden de communicatie van werknemers via niet-geautoriseerde berichten-apps te controleren. Door de schikking van dinsdag van in totaal 1,1 miljard dollar komen de totale boetes in deze zaak op meer dan 2 miljard dollar uit.

Beurswaakhond SEC beboette grote banken als Barclays, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBS en Morgan Stanley. De Commodity Futures Trading Commission maakte in afzonderlijke verklaringen 710 miljoen dollar aan boetes bekend. Samen met de 200 miljoen dollar aan boetes die JPMorgan Chase in december kreeg opgelegd, komt het totaal op ruim 2 miljard dollar. Daarmee zijn het de hoogste boetes die ooit aan Amerikaanse banken zijn opgelegd wegens fouten in de boekhouding.

De aankondigingen van dinsdag zijn het slotstuk van maandenlange discussies tussen de toezichthouders en de banken. Morgan Stanley zei in juli dat het op het punt stond een schikking te treffen waarbij het een boete van 200 miljoen dollar zou betalen. Andere grote banken maakten ook bekend soortgelijke bedragen opzij te zetten, echter zonder de reden te specificeren.

JPMorgan was tot nu toe de enige bank die een schikking trof met de toezichthouders, en was de eerste die de boetes meldde. Dat gebeurde in december. Zelfs directeuren en andere managementleden bij de grootste Amerikaanse bank hadden zich aan het toezicht onttrokken door diensten als WhatsApp of persoonlijke e-mailadressen te gebruiken voor werkgerelateerde communicatie, zeiden de toezichthouders destijds.

Financiële bedrijven zijn verplicht om de communicatie van medewerkers nauwlettend in de gaten te houden om ongepast gedrag op te merken. Dat systeem, dat al haperde door de wildgroei aan software voor mobiel berichtenverkeer zoals WhatsApp, kwam extra onder druk te staan toen financiële ondernemingen kort na het begin van de corona-uitbraak hun werknemers naar huis stuurden. De banken hebben hun fout toegegeven en beterschap beloofd.