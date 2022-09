Crisisoverleg Zweden en Denemarken over gaslekken

Denemarken en Zweden voeren crisisoverleg over de lekkages van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 die lopen van Rusland naar Duitsland via de Oostzee. Er gaan speculaties dat er sabotage is gepleegd aan de pijpleidingen. Nord Stream 1 en 2 zijn niet in gebruik, maar bevatten wel gas.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde heeft gesproken met haar Deense collega Jeppe Kofod over de zaak. Volgens Linde staan er voor later op de dag onlinebijeenkomsten gepland waar meerdere ministeries en overheidsinstellingen aan mee zullen doen.

Linde wil niet speculeren over de oorzaak. “Je moet er vrij zeker van zijn wat er is gebeurd en hoe dat onze veiligheid raakt.”

De Deense premier Mette Frederiksen had eerder al gezegd opzet te vermoeden. “Het is zeldzaam dat er drie lekkages op enige afstand van elkaar zijn. Daarom is het moeilijk voor te stellen dat dit per ongeluk is gebeurd.”

Denemarken stuurt een oorlogsschip naar het gebied. De Zweedse kustwacht heeft een vliegtuig gestuurd. Het scheepsverkeer moet afstand houden van het gebied.

De Zweedse nationale omroep meldde dat er maandag krachtige ontploffingen zijn gemeten bij de pijplijnen door de Zweedse seismologische dienst in de buurt van het Deense eiland Bornholm.