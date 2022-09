Denemarken: schade Nord Stream-gaspijpleidingen gevolg van opzet

De schade aan de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee is veroorzaakt door opzettelijk handelen. Dat zei de Deense premier Mette Fredriksen. Volgens haar kan er geen sprake zijn van een ongeluk. Wie er achter de schade zit, is volgens de Deense nog niet bekend.

Europa is ondertussen een onderzoek begonnen naar de grote lekken in twee Russische pijpleidingen die dinsdag gas spuwden in de Oostzee bij Zweden en Denemarken. Zweden startte op zijn beurt een voorlopig onderzoek naar mogelijke sabotage.

Volgens de Deense minister van Klimaat gaat het zeker een week duren om het lek te dichten. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zou Berlijn door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA weken geleden al gewaarschuwd zijn voor mogelijke aanvallen op de gaspijpleidingen.