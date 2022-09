Duitse kernreactoren langer open als Franse problemen aanhouden

Duitsland houdt twee van zijn kerncentrales ook na dit jaar in bedrijf als de problemen met Franse kernreactoren aanhouden. Berlijn had eerder al aangegeven de kerncentrales, die eigenlijk dit jaar dicht zouden gaan, op stand-by te houden vanwege de mindere gasleveringen door Rusland. Maar omdat de situatie in Frankrijk “niet goed is” heeft minister van Economische Zaken Robert Habeck beloofd een aantal kerncentrales langer operationeel te houden.

Habeck zei dat de situatie in buurland Frankrijk, een belangrijke Europese energieleverancier, de laatste weken aanzienlijk is verslechterd. De Franse kerncentrales zouden volgens hem aanzienlijk minder energie kunnen produceren dan oorspronkelijk verwacht. Frankrijk is voor zijn energie sterk afhankelijk van kernenergie. Maar door corrosieproblemen zijn een aantal reactoren stilgelegd.

De eerdere beslissing van Berlijn om niet alle drie de overgebleven installaties uit te schakelen betekende een ommekeer met het beleid van de voormalig bondskanselier Angela Merkel. Die besloot om kernenergie in zijn geheel uit te faseren. Een eerste stresstest in maart wees uit dat de resterende nucleaire installaties niet nodig waren om de energiezekerheid te waarborgen. Dat leidde tot de conclusie dat de reactoren zoals oorspronkelijk gepland tegen het einde van het jaar konden worden stilgelegd.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is de elektriciteitsmarkt overhoop gehaald. Daarbij rijzen de energierekeningen de pan uit, onder meer omdat Moskou de energietoevoer naar Europa nagenoeg stopzette.

De eerste aankondiging van Habeck dat de centrales op stand-by zouden worden gezet, leidde tot een verhit debat en leidde tot verdeeldheid binnen de regeringscoalitie. Habecks groene partij, die haar wortels heeft in de antikernenergiebeweging, stond onder druk van de liberale FDP om de drie centrales in bedrijf te houden.