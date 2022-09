Jetten: energiefirma moet prijsstijging nu al tijdig aankondigen

Energieminister Rob Jetten wil dat alle energiebedrijven zich “per direct” houden aan de wettelijke termijn van dertig dagen voor het informeren van hun klanten over aanstaande tariefwijzigingen. De toezegging van Eneco dat het zich vanaf 1 november aan de wet houdt, vindt hij onvoldoende, zegt hij tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Diverse energieleveranciers kondigden de afgelopen twee weken prijsverhogingen aan die al op 1 oktober ingaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) liet vrijdag weten dat dit in strijd is met de wet. Dat oordeel was “kraakhelder”, aldus Jetten. Volgens hem voert de toezichthouder ook “indringende gesprekken” met de sector.

Dat energiebedrijven in hun kleine lettertjes hebben staan dat prijsveranderingen minstens tien dagen vooraf moeten worden aangekondigd, is “irrelevant”, zegt Jetten. “De wet zegt dertig dagen”. Juist in de huidige, onzekere tijden met sterk oplopende prijzen van levensonderhoud, is het volgens de minister zaak dat bedrijven zich daaraan houden.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag een prijsplafond voor gas en stroom aan dat huishoudens tot een bepaald verbruik gaat beschermen tegen exorbitante prijsstijgingen. Jetten noemt de laat aangekondigde prijsverhogingen “een donderslag die het vertrouwen teniet doet”.