Koerssprong moederbedrijf Thuisbezorgd.nl op Beursplein 5

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was dinsdag de sterkste stijger in de leidende index op Beursplein 5. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl schoot omhoog na een handelsupdate. Daarin sprak het AEX-fonds de verwachting uit van een positief resultaat in de tweede helft van dit jaar.

Just Eat Takeaway voerde de Amsterdamse AEX-index aan met een winst van 11,7 procent. Het bedrijf zei in de update al langer in te zetten op het verhogen van de inkomsten per bestelling, terwijl het ook minder geld kwijt wil zijn aan bezorgingen. Ook overheadkosten en investeringen zullen lager uitvallen. Dat zal zorgen voor een positief resultaat, waar eerder op een licht negatieve marge werd gerekend.

Mede door de koerssprong van Just Eat Takeaway sloot de AEX met een winst van 0,4 procent op 642,72 punten. Olie- en gasconcern Shell stond ook in de kopgroep met een winst van 1,9 procent, geholpen door de hogere olie- en gasprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 78,42 dollar. Brentolie klom 2,4 procent tot 86,10 dollar per vat. De prijs voor een megawattuur gas op de Amsterdamse gasbeurs noteerde bijna 19 procent hoger, op 207 euro.

De Europese gasprijs schoot omhoog na berichten dat Moskou mogelijk sancties instelt tegen het Oekraïense Naftogaz. Daardoor zouden gasleveringen via Oekraïne geraakt kunnen worden. Eerder zorgden lekkages van de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2, die via de Oostzee van Rusland naar Duitsland lopen, al voor prijsdruk. De lekken zijn mogelijk het gevolg van sabotage. De Zweedse nationale seismologische dienst zei eerder via meetstations in Zweden en Denemarken krachtige onderzeese ontploffingen te hebben gemeten in dezelfde gebieden waar lekkages zijn aan de gaspijpleidingen. Kiev wijst Moskou aan als schuldige.

Verffabrikant AkzoNobel verloor 1,1 procent. Het concern waarschuwde dat economische onzekerheden zwaar op de winst drukken. De MidKap won 0,2 procent tot 854,66 punten. De aandelenbeurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,7 procent. De beurs in Londen zakte 0,6 procent.

Het Britse pond veerde wat op na het historische dieptepunt van maandag. De val van de Britse munt begon nadat de begrotingsplannen van de nieuwe regering bekend waren geworden, waarbij fikse belastingverlagingen gepaard gaan met miljardenuitgaven. Maandag kwamen geluiden naar buiten dat de Bank of England ingrepen overweegt. De euro was 0,9619 dollar waard, tegenover 0,9620 dollar een dag eerder.