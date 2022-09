KVK: aantal diëtisten groeit met ruim een derde in vijf jaar

Het aantal diëtisten is volgens de Kamer van Koophandel (KVK) de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Waren er in 2017 nog iets meer dan 1200 voedingsdeskundigen ingeschreven bij de KVK, in 2022 zijn dat er ruim 1600. Het gaat om een toename van 34 procent.

Ondanks de forse stijging zijn er toch wachtlijsten voor een afspraak met een diëtist. Volgens Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), komt dat niet alleen door de groeiende vraag naar diëtisten, maar ligt dat ook aan de beloning binnen de zorg. “Sommige diëtisten kiezen voor financieel aantrekkelijker werk buiten de zorg, bijvoorbeeld als coach of voedingsdeskundige in het bedrijfsleven”, aldus Rootsaert.

De NVD-baas vindt het niet vreemd dat voedseldeskundigen als zelfstandige beginnen, in of buiten de zorg. “Door het ontbreken van goede tarieven, bezuinigingen bij de instellingen, hoge administratieve lasten en steeds veranderend beleid in de zorg, is het voor sommige diëtisten minder aantrekkelijk om in de paramedische zorg aan de slag te gaan.” Ook omdat zorgverzekeraars volgens haar de tarieven te weinig hebben verhoogd.

Rootsaert zegt dat ook banen in de voedingsindustrie gewild zijn. Diëtisten zijn volgens haar van toegevoegde waarde door hun kennis van dieetleer en doorvertaling naar voedingsmiddelen. “Bovendien zijn ze op de hoogte van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot etikettering.”