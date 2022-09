Nord Stream: tijdschema voor herstel nog niet mogelijk

Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de beschadigde Nord Stream-gaspijpleidingen weer gerepareerd zullen zijn. Dat meldde de exploitant van de leidingen, Nord Stream, in een verklaring. Volgens de in Zwitserland gevestigde onderneming is de inzet momenteel gericht op onderzoek en het beoordelen van de schade.

Volgens Nord Stream was er sprake van aanzienlijke drukval als gevolg van het maandag geregistreerde gaslek op beide lijnen van de gaspijpleiding. “Dit doet sterk vermoeden dat de pijpleiding fysieke schade heeft opgelopen”, aldus de exploitant. Uit het onderzoek van Nord Stream moet onder andere de oorzaak van de schade duidelijk worden.

Nord Stream heeft de betrokken kustwachten onmiddellijk in kennis gesteld van het lek. De posities van twee vermoedelijke beschadigingen zijn geïdentificeerd. Ze bevinden zich ten noordoosten van Bornholm, in respectievelijk de Zweedse en Deense wateren. De Zweedse en Deense maritieme autoriteiten hebben een veiligheidszone van 5 mijl ingesteld rond de vastgestelde locaties.