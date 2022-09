Ontwikkelingsbank wil met miljarden voedselcrisis Azië aanpakken

De Aziatische Ontwikkelingsbank wil de voedselcrisis op het continent aanpakken met een financiering van minstens 14 miljard dollar tot en met 2025. In Azië kunnen bijna 1,1 miljard mensen geen gezond eten meer betalen.

De armoede in Azië is verergerd als gevolg van gestegen voedselprijzen. Volgens de Aziatische Ontwikkelingsbank tot recordhoogte. Met de miljardeninvestering wil de bank naar een langetermijnoplossing toewerken. De afgelopen jaren investeerde de ontwikkelingsbank jaarlijks al 2 miljard dollar in voedselzekerheid.

Volgens de president van de bank Masatsugu Asakawa moet daarom nu worden gehandeld. “Voordat de gevolgen van klimaatverandering verergeren en de zwaarbevochten vooruitgang in de regio teniet wordt gedaan.”