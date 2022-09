Ook gaspijpleiding Nord Stream 1 heeft lekkage

De gaspijpleiding Nord Stream 1, die via de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt, is op twee plaatsen lek. Dat meldt de Deense minister van Klimaat en Energie in een verklaring aan persbureau AFP.

De lekkage kwam aan het licht na onderzoek, nadat de druk in de leiding was gedaald. Dinsdag werd ook bekend dat de Nord Stream 2, die dezelfde route volgt, kampt met een lekkage. Beide leidingen zijn niet in gebruik, maar bevatten wel gas.

De Deense marine en Duitse specialisten doen nog altijd onderzoek naar de oorzaak van het wegvallen van de druk. Die is volgens ingewijden die spraken met persbureau DPA nog altijd niet bekend, maar verwacht wordt dat het probleem door de lekkage komt.

De Nord Stream 1 ligt al een tijdje stil. Volgens Rusland heeft dat te maken met technische problemen. De Duitse regering denkt dat Rusland energie als chantagemiddel inzet vanwege westerse steun aan Oekraïne.