Producten met sporen van ‘bijendodend’ gif mogen EU niet meer in

Landbouwproducten met sporen van twee voor bijen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen komen de Europese Unie binnenkort niet meer in. Clothianidine en thiamethoxam worden in de EU zelf in principe al niet meer gebruikt.

De EU maakt zich al langer zorgen over de bij en andere insecten die planten bestuiven. Die hebben het moeilijk, onder meer door het gebruik van pesticiden. De teruglopende bestuiversstand speelt de bloei van tal van gewassen parten, en dus ook de landbouw.

Clothianidine en thiamethoxam, bekend onder merknamen als Poncho en Arena, zijn in de EU daarom al de facto verboden. Nu moet ook een einde komen aan de invoer van producten die aan deze middelen zijn blootgesteld, zijn de Europese Commissie en de EU-landen overeengekomen. De kleinst meetbare hoeveelheid wordt al taboe. De regels kunnen naar verwachting begin volgend jaar ingaan, zegt de commissie.

Amerikaanse en Afrikaanse boeren kunnen daardoor niet langer oneerlijk concurreren met Europese vakbroeders. Door hen aan te moedigen deze gifstoffen af te danken, zou de EU ook benarde bestuivers in de rest van de wereld kunnen helpen.

Onder meer Afrikaanse boeren vrezen dat ze zonder de bestrijdingsmiddelen weerloos staan tegen plagen en misoogsten. Maar zij krijgen voldoende tijd om zich aan de nieuwe regels aan te passen, belooft Eurocommissaris Stella Kyriakides (Voedselveiligheid).