Rapport: vuurwapengeweld kost economie VS 557 miljard per jaar

Vuurwapengeweld in de Verenigde Staten kost de Amerikaanse economie 557 miljard dollar per jaar. Het gaat vooral om zorgkosten voor mensen die gewond zijn geraakt en productieverlies voor het bedrijfsleven. Dat meldde de Harvard Medical School in een studie. Vuurwapengerelateerde verwondingen leiden jaarlijks tot tienduizenden doden en heel veel gewonden in het land.

Dat bedrag komt neer op ongeveer 2,6 procent van het bruto binnenlands product van ’s werelds grootste economie. Uit onderzoek in april kwam naar voren dat in het coronajaar 2020 het recordaantal van 45.222 mensen in de VS zijn omgekomen door vuurwapens. Daarin zijn zelfmoorden ook meegerekend. Schietverwondingen zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen en tieners in de VS onder de negentien jaar.

De onderzoekers stellen dat naast productieverlies en kosten voor behandeling van gewonden ook andere factoren een rol spelen bij de economische schade. Zo hebben overlevenden van vuurwapengeweld vaker te kampen met pijnklachten, mentale problemen en drugs- en alcoholmisbruik, wat eveneens negatief is voor werkgevers. Ook families van mensen die door vuurwapengeweld om het leven zijn gekomen of gewond zijn geraakt hebben vaker te maken met problemen.