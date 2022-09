Schepen kunnen nog uitwijken naar Rotterdam om havenstakingen VK

Schepen die niet kunnen lossen in de Britse havens in Felixstowe en Liverpool vanwege stakingen, kunnen vooralsnog uitwijken naar de haven van Rotterdam. In de Britse havens wordt vanaf dinsdag een week gestaakt voor een beter loonbod. Volgens FNV-bestuurder Niek Stam is er nog geen verzoek gekomen om besmette schepen te weigeren.

De havenwerkers in de Rotterdamse haven toonden zich eerder solidair met hun Britse collega’s in Felixstowe. In augustus vond in die haven ook al een staking plaats. Ook nu is FNV bereid om leden te vragen schepen te weigeren, “maar daarover hebben we nog geen verzoek gehad”, zegt Stam. Dat geldt volgens hem ook voor schepen uit de haven van Liverpool.

Het is volgens Stam gebruikelijk in de havenwereld om bij stakingen van collega’s niet mee te werken aan praktijken van rederijen die proberen de vakbondsacties te omzeilen. Welke schepen precies besmet zijn, wordt doorgegeven door de Britse vakbond.