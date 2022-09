Zweden heeft krachtige ontploffingen gemeten bij Nord Stream

De Zweedse nationale seismische dienst heeft maandag via meetstations in Zweden en Denemarken krachtige onderzeese ontploffingen gemeten in dezelfde gebieden waar lekkages zijn aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Dat heeft de directeur van de seismologische dienst gezegd tegen de Zweedse nationale omroep SVT.

Volgens directeur Björn Lund kan er geen twijfel over bestaan dat het om explosies gaat. Er wordt over gespeculeerd dat er sabotage is gepleegd aan Nord Stream 1 en 2, die vanuit Rusland via de Oostzee gas vervoeren naar Duitsland. Momenteel zijn de leidingen niet in gebruik, maar ze bevatten wel gas.