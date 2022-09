Aandelenbeurs Amsterdam begint fors lager, gas wordt duurder

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een fors verlies aan de handelsdag begonnen. Wereldwijd nemen de zorgen over een recessie toe, mede door de renteverhogingen van centrale banken. De prijs voor aardgas in Europa steeg opnieuw hard na nieuws over de vermeende sabotage aan gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2.

De AEX-index stond kort na opening 2 procent lager op 629,27 punten. De MidKap verloor 1,8 procent tot 839,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,3 procent. De prijs voor een megawattuur aan gas op de voor Europa toonzettende beurs in Amsterdam steeg 12 procent tot 209 euro.

Chipbedrijven waren bij de hoofdfondsen de grootste verliezers, met verliezen tot 5 procent voor Besi en ASMI. Apple ziet volgens persbureau Bloomberg af van plannen om de productie van zijn nieuwste iPhone te verhogen door een tegenvallende vraag.

Ahold Delhaize zakte 0,8 procent. De raad van commissarissen van het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com kondigde aan topman Frans Muller voor een tweede termijn te nomineren.

Biotechbedrijf Pharming meldde dat de Amerikaanse waren- en geneesmiddelenautoriteit FDA het registratiedossier voor het geneesmiddel leniolisib versneld gaat beoordelen. Dat zou een tweede medicijn op de markt dichterbij brengen voor de Leidse onderneming. Het aandeel won 3,8 procent.

Vastgoedinvesteerder Wereldhave verloor 0,9 procent na een update over de aanpassing aan belastingregels die het kabinet onlangs aankondigde. Die zijn minder gunstig voor de belasting op investeringen in vastgoed. In een grove schatting gaat Wereldhave ervan uit dat dit het bedrijf zo’n 3 miljoen tot 4 miljoen euro gaat kosten.

De euro verloor aan waarde nu beleggers door alle onzekerheid hun toevlucht zoeken tot de veilig geachte dollar. De Europese munt zakte zo’n 0,5 procent tot 0,9544 dollar, tegenover 0,9619 dollar een dag eerder.

Het Britse pond verloor 0,7 procent aan waarde en was 1,0651 dollar waard. Maandag bereikte de munt een historisch dieptepunt door zorgen over de begrotingsplannen van het Verenigd Koninkrijk. Forse belastingverlagingen worden daarbij niet gecompenseerd door andere inkomsten voor de staat. Kredietbeoordelaar Moody’s waarschuwde voor de negatieve gevolgen hiervan. Het begrotingstekort loopt zo op, terwijl lenen door de hoge rentes ook duurder is geworden.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 77,44 dollar. Brentolie zakte ook 1,4 procent in prijs, tot 85,07 dollar.