Britse minister: we zetten in op begrotingsdiscipline

De Britse regering streeft naar begrotingsdiscipline. Dat beloofde de Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng die onlangs een enorm pakket maatregelen presenteerde om de koopkracht van de Britten te verbeteren. Voor die uitgaven is geen volledige dekking. De minister deed zijn belofte tijdens een ontmoeting met bankbestuurders in de aanloop naar de presentatie van zijn begrotingsplan voor de middellange termijn op 23 november.

Volgens Kwarteng werkt het ministerie van Financiën nauw samen met de Bank of England, de centrale bank van het land. In de verklaring van het ministerie werd niet verwezen naar de huidige turbulentie op de markten of de verrassende interventie van de Bank of England op de obligatiemarkten eerder op woensdag. Die ontstonden door zorgen over de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet van premier Liz Truss.

Kwarteng besprak met de aanwezigen ook hoe het plan volgens hem de vraag zal stimuleren door middel van fiscale stimuleringsmaatregelen en hervormingen. Daardoor worden meer kansen gecreëerd en de inflatie wordt beperkt, zo luidde de verklaring van Kwarteng.

Het ministerie van Financiën stelde dat de bijeenkomst deel uitmaakte van een reeks rondetafelgesprekken in de aanloop naar een gepland dereguleringspakket voor financiële diensten volgende maand. Kwarteng benadrukte dat een sterke Britse economie altijd afhankelijk is geweest van een sterke financiële dienstensector.