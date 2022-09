Centrale bank VK grijpt in op obligatiemarkt na begrotingstumult

De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk grijpt in op de obligatiemarkt om de sterk gestegen rendementen op Britse staatsleningen omlaag te krijgen. Het is voor de Britse regering in rap tempo duurder geworden om te lenen, door zorgen over de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet van premier Liz Truss. De Bank of England (BoE) kondigde woensdag daarom aan langlopende Britse staatsleningen op te kopen om te voorkomen dat de kredietverlening stilvalt.

Volgens de centrale bank stond de financiële stabiliteit onder druk door de oplopende rendementen op gilts, zoals obligaties van de Britse overheid worden genoemd. De BoE voegde eraan toe zo veel obligaties op te kopen als nodig is om de obligatiemarkten weer tot bedaren te brengen.

Wel zal de ingreep een beperkte duur hebben en één specifiek doel hebben. De BoE zal vanaf woensdag tot 14 oktober langlopende obligaties opkopen.

Als het rendement op een obligatie stijgt, betekent dit dat de waarde van het schuldbewijs daalt. Voorafgaand aan de aankondiging van de BoE bereikte het rendement op gilts nog het hoogste niveau sinds 1998. Ook het Britse pond daalde de afgelopen dagen hard.

De gilts gingen hard onderuit na de bekendmaking van het zogenoemde mini-budget van de onlangs aangetreden minister van Financiën Kwasi Kwarteng. Hij kondigde vorige week fikse verlagingen van de belastingen aan, zonder de wegvallende belastingbaten met andere inkomsten te compenseren. Tegelijkertijd moet het Verenigd Koninkrijk veel uitgeven aan compensatiemaatregelen voor de opgelopen energiekosten. Naar verwachting zal het begrotingstekort dan ook hard oplopen.

De BoE wilde binnenkort eigenlijk beginnen met de verkoop van de vele obligaties die de centrale bank sinds de financiële crisis heeft opgekocht. De start wordt nu uitgesteld tot eind oktober. Wel blijft de BoE vasthouden aan het doel om zijn balans jaarlijks met 80 miljard pond te verkleinen.