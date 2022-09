Duits consumentenvertrouwen naar nieuw dieptepunt

Het consumentenvertrouwen in Duitsland is naar een nieuw dieptepunt gezakt door zorgen bij huishoudens over de hoge inflatie, energiecrisis en een economische recessie. Volgens marktonderzoeker GfK zakt de vertrouwensindex nu al vier maanden op rij naar nieuwe dieptepunten.

De graadmeter ging harder omlaag dan economen hadden verwacht. Volgens GfK zijn huishoudens vooral somberder geworden over de eigen financiƫle situatie. Door de hoge inflatie en sterk gestegen energieprijzen staat de koopkracht zwaar onder druk en hebben steeds meer mensen moeite om de rekeningen te betalen.

“Veel huishoudens worden nu gedwongen om aanzienlijk meer geld uit te geven aan energie, waardoor minder overblijft voor nieuwe aankopen”, zegt GfK. Die afzwakkende koopkracht zorgt ook weer voor extra tegenwind voor de economie. Steeds meer Duitsers denken dan ook dat de economie in een recessie zal belanden.

Ook in andere Europese landen zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk is het consumentenvertrouwen naar de laagste niveaus ooit gezakt.