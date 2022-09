Erdogan: rentes Turkije gaan verder omlaag

De rentetarieven in Turkije kunnen verder naar beneden. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens een live-interview op de Turkse televisie. Hij drong er bij bedrijven op aan geld te lenen tegen lage tarieven van staatsbanken.

Turkije kampt met de hoogste inflatie in 24 jaar van meer dan 80 procent op jaarbasis. Vorige week verraste de centrale bank met een verdere verlaging van de rente met een vol procentpunt tot 12 procent. Erdogan vindt, in tegenstelling tot de gangbare theorie onder economen, dat een hogere rente zorgt voor hogere prijzen. Onder druk van de president werd de rente in Turkije daardoor al vaker verlaagd om de waarde van de Turkse lira te drukken en de economie te stimuleren. Elders in de wereld worden rentes juist verhoogd om de inflatie te beteugelen.

Erdogan wil de goedkope lira gebruiken om de industrie van zijn land te helpen, omdat het dan voor andere landen goedkoper wordt om Turkse producten te kopen. Die koersdaling voedt echter ook de inflatie, doordat invoer van bijvoorbeeld brandstof juist duurder wordt. In juni volgend jaar worden er in Turkije verkiezingen gehouden. Erdogan heeft al meermaals beloofd de leenkosten laag te zullen houden.