Forse verliezen op Aziatische beurzen, handel in Eisai stilgelegd

De aandelenbeurzen in Azië zijn woensdag hard gezakt. Beleggers blijven op hun hoede voor een recessie en renteverhogingen, waardoor ook de beurzen in New York na een aanvankelijke winst voornamelijk terrein verloren.

De Nikkei in Tokio stond 2 procent lager, met onder andere verliezen voor autofabrikanten Mitsubishi en Toyota tot bijna 6 procent. De Hang Seng in Hongkong verloor 2,3 procent en bestond alleen maar uit verliezers. Country Garden Holdings, de grootste projectontwikkelaar van China, verloor zo’n 10 procent aan waarde door de zorgen over een recessie.

De beurs in Shanghai ging 1 procent omlaag nadat een Chinees staatsblad een eerder mediabericht over overheidsingrijpen op de Chinese aandelenmarkten had ontkracht. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent en de Kospi in Seoul ging 3,1 procent onderuit.

In Tokio werd de handel in Eisai stilgelegd. De farmaceut meldde samen met Biogen positieve resultaten van een groot onderzoek naar zijn medicijn tegen Alzheimer.

Ook op de valutamarkten hadden Aziatische landen het lastig. In China is de yuan naar het laagste punt sinds 2008 gedaald, nu beleggers hun toevlucht zoeken naar de veilig geachte dollar. De Indiase roepie daalde naar een nieuw dieptepunt. Ingrepen van de Chinese centrale bank om de nationale munt te stutten hebben weinig uitgehaald.

In Australië verkochten winkeliers in augustus meer dan economen in doorsnee hadden verwacht. Dit wijst erop dat de economie van het land goed bestand is tegen het effect van de renteverhogingen door de Australische centrale bank. Dat maakt het onwaarschijnlijker dat beleidsmakers vaart minderen met de renteverhogingen.