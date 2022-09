KLM vliegt voorlopig nog beperkt naar China

KLM vliegt voorlopig nog in beperkte mate naar China. In het winterschema is plaats voor drie vluchten per week naar Shanghai/Hangzhou met tussenstop in Seoul, zo meldde de luchtvaartmaatschappij bij de presentatie van haar winterdienstregeling.

Door de strenge coronaregels in China is het nog niet mogelijk om veel op China te vliegen. Voordat de coronapandemie het luchtverkeer lamlegde vloog KLM wekelijks een keer of 25 naar China. In drukke perioden gebeurde dit vaker.

Komende winter, in de periode 28 oktober 2022 tot 25 maart 2023, vliegt KLM naar 163 bestemmingen wereldwijd. Het gaat om 92 Europese bestemmingen en 71 intercontinentale luchthavens. Naar Noord-Amerika biedt KLM meer stoelen aan ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de crisis. In totaal gaat het om negentien Noord-Amerikaanse bestemmingen.

Ook naar het Caribisch gebied wordt vaker gevlogen dan voor de coronacrisis. Alleen al naar Curaçao vertrekken tien vluchten per week. Aruba en Bonaire is een dagelijkse combinatievlucht met het grootste toestel uit de vloot van de maatschappij, een Boeing 777-300ER. Daarin is plek voor 408 passagiers.

Omdat het Russische luchtruim nog altijd gesloten is zal KLM naar verschillende bestemmingen in Azië moeten omvliegen.