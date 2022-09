Merken hekelen Twitter voor reclames bij ongepaste tweets

Een aantal grote merken als Mazda, Dyson en Ecolab hebben hun marketingcampagnes op Twitter opgeschort of advertenties verwijderd. Die stap werd gezet nadat advertenties waren verschenen naast ongepaste tweets over kinderporno en andere kwalijke zaken, zeggen de bedrijven tegen persbureau Reuters.

Volgens Reuters is sprake van een groep van circa dertig adverteerders die hun boodschap geplaatst zagen op profielpagina’s van Twitteraccounts die links naar schadelijke content bevatten. Dit kwam naar voren uit nieuw onderzoek naar kindermisbruik online van cybersecurity groep Ghost Data.

Sommige tweets bevatten sleutelwoorden als “verkrachting” en “tieners” en verschenen naast tweets van bedrijfsadverteerders. In één voorbeeld verscheen een tweet voor schoenen- en accessoiremerk Cole Haan naast een tweet waarin een gebruiker zei dat hij “teen/child” content verhandelde.

“We zijn geschokt,” vertelde bestuurder David Maddocks van Cole Haan aan Reuters nadat hij op de hoogte was gebracht dat de advertenties van het bedrijf naast dergelijke tweets verschenen. “Ofwel Twitter gaat dit oplossen, ofwel we lossen het op met alle mogelijke middelen, waaronder het niet meer kopen van Twitter-advertenties.” Ook advertenties van Walt Disney, NBCUniversal en Coca-Cola verschenen op ongepaste plekken op Twitter.

Een Twitter-woordvoerster meldt in een reactie aan Reuters dat het bedrijf een zerotolerancebeleid heeft als het gaat om seksuele uitbuiting van kinderen. Het bedrijf zou ook extra investeren in kinderveiligheid. Ze voegde eraan toe dat Twitter nauw samenwerkt met zijn klanten en partners om de situatie te onderzoeken en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. De uitdagingen van Twitter bij het identificeren van kindermisbruikcontent werden eind augustus voor het eerst gemeld in een onderzoek door tech-nieuwssite The Verge.