De Verenigde Staten werken samen met bondgenoten aan meer economische sancties tegen Rusland in verband met “schijnreferenda” die Rusland in bezette regio’s van Oekraïne houdt. Dat blijkt uit opmerkingen van woensdag van het hoofd sanctiecoördinatie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

James O’Brien zei in een verklaring voor de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat dat Washington zich daarbij richt op de knelpunten in de Russische economie en de militaire toeleveringsketens. “Er zullen meer pakketten komen. We werken aan meer sancties”, zei O’Brien tegen de commissie. Volgens O’Brien wordt onder andere gekeken naar de financiële sector en hoogwaardige technologie, onder andere op het gebied van energie-exploitatie.

Rusland stond woensdag op het punt om een deel van Oekraïne te annexeren. Het maakte de stemresultaten bekend van de referenda waaruit zou blijken dat in vier gedeeltelijk bezette provincies steun was voor aansluiting bij Rusland. De referenda worden door Kiev en het Westen weggezet als illegale schijnreferenda, waarbij stemmers onder schot werden gehouden.

De door Rusland gesteunde autoriteiten beweren de referenda in vijf dagen te hebben gehouden op grondgebied dat ongeveer 15 procent van Oekraïne uitmaakt.

De Verenigde Staten hebben verschillende sancties opgelegd aan Moskou na de inval van Rusland in Oekraïne in februari, waarbij steden in puin zijn gelegd en duizenden doden en gewonden zijn gevallen. Washington en zijn G7-partners hebben gezegd dat ze een prijsplafond voor Russische olie zullen instellen, maar zijn terughoudend bij het rechtstreeks aanpakken van grote Russische energiebedrijven.

O’Brien waarschuwde dat het tijd is voor India, dat grote hoeveelheden Russische olie koopt, om zijn geopolitieke positie te herzien. Hij zei ook dat Washington met China zal blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat het land de Amerikaanse sancties en het effect ervan op China’s betrekkingen met Rusland begrijpt.

Eerder zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat Rusland met bijtende sancties moet worden getroffen. Op tafel liggen een plafond voor olieprijzen, verdere invoerbeperkingen van Russische producten en een nieuw EU-uitvoerverbod van goederen die Moskou militair zou kunnen gebruiken.