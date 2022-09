Recessievrees centraal op nieuwe handelsdag in Amsterdam

De handel op de aandelenbeurzen in Europa staat woensdag in het teken van de vrees voor een recessie en de oplopende spanningen op de gasmarkt. Door alle onzekerheid vluchten beleggers op de valutamarkten naar de veilig geachte dollar, waardoor veel andere munten aan waarde verliezen. In Amsterdam kwamen supermarktconcern Ahold Delhaize, biotechnoloog Pharming en vastgoedinvesteerder Wereldhave met nieuws.

Ahold Delhaize wil topman Frans Muller herbenoemen voor een nieuwe termijn als hoogste leidinggevende van het concern. Hij trad in 2018 aan als topman van het moederbedrijf van Albert Heijn.

Biotechbedrijf Pharming meldde dat de Amerikaanse waren- en geneesmiddelenautoriteit FDA het registratiedossier voor het geneesmiddel leniolisib versneld gaat beoordelen. Dat zou een tweede medicijn op de markt dichterbij brengen voor de Leidse onderneming.

Wereldhave verklaarde dat de door het kabinet voorgestelde aanpassingen aan de belastingen voor investeringen in vastgoed een negatief effect zullen hebben op de winst. Het gaat in een grove schatting, omdat de fiscale details nog niet bekend zijn, om een impact van 3 miljoen tot 4 miljoen euro.

Gas- en olieconcerns komen mogelijk in beweging door nieuws rond de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Drie lekkages aan die onderzeese leidingen tussen Rusland en Duitsland zijn volgens veel instanties het resultaat van sabotage. Dat wakkert de vrees aan dat ook andere gaspijpleidingen het doelwit kunnen worden van opzettelijke vernielingen.

Dinsdag steeg de gasprijs bovendien erg hard doordat Rusland dreigt met sancties tegen het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz. Dat zou als gevolg hebben dat er geen Russisch gas meer door Oekraïne naar andere Europese landen kan.

In Parijs is er aandacht voor Airbus. De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific is volgens bronnen van persbureau Bloomberg in gesprek met de Europese vliegtuigfabrikant en rivaal Boeing over de vernieuwing van zijn vloot.

De blik is ook weer gericht op het Britse pond. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft gewaarschuwd dat de forse belastingverlagingen die het Verenigd Koninkrijk vrijdag aankondigde slecht zijn voor de kredietwaardigheid van het land.

De belangrijkste beurzen in Azië en Australië leden woensdagochtend grote verliezen door de sterke dollar en angst voor een recessie. Dinsdag sloot de Amsterdamse AEX 0,4 procent hoger op 642,72 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 854,66 punten. In New York sloten de Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 beide met kleine minnen, maar techbeurs Nasdaq eindigde licht hoger.