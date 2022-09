Ruim de helft van het gas in beschadigde pijpleidingen weggelekt

Meer dan de helft van het gas dat in de beschadigde gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zit is inmiddels weggestroomd. Volgens het Deense Energieagentschap zal het overige gas uiterlijk zondag uit de leidingen zijn weggelekt.

De lekken in de pijpleidingen werden maandag ontdekt nadat de leidingen op verschillende plaatsen in Deense en Zweedse wateren waren gebarsten. De Europese Unie en de NAVO menen dat sabotage de oorzaak is van de beschadigingen. De Deense politie heeft ook een onderzoek ingesteld en werkt daarin samen met de politie in Zweden en Duitsland, vertelde Anne Tonnes, hoofd van de politie in Kopenhagen, tijdens een persconferentie.

De pijpleidingen bevatten in totaal 778 miljoen kubieke meter aardgas. Het weglekken ervan komt overeen met 32 procent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van Denemarken, zei het Energieagentschap in een verklaring.