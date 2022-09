Zware verliezen op Amsterdamse beurs door recessievrees

De aandelenbeurs in Amsterdam beleeft woensdag een slechte dag nu de vrees voor een wereldwijde recessie steeds groter wordt. De AEX-index noteerde diep in de min, met aandelen die doorgaans sterk meebewegen met economische krimp of groei als grootste verliezers. Ook chipbedrijven daalden hard na tegenvallend nieuws over de nieuwste iPhones van Apple.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,5 procent lager op 633,17 punten. Onderaan stond staalfabrikant ArcelorMittal met een min van ruim 6 procent. De investeerder in winkelcentra Unibail-Rodamco-Westfield leed een bijna even groot verlies.

De MidKap verloor 2,1 procent tot 836,47. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,9 procent in.

Chipmachinemaker ASML en toeleveranciers aan de halfgeleiderindustrie Besi en ASMI zakten tot 3,8 procent. Apple ziet volgens persbureau Bloomberg af van plannen om de productie van zijn nieuwste iPhone te verhogen door een tegenvallende vraag.

Ondertussen steeg de prijs voor aardgas in Europa met ruim 9 procent tot iets meer dan 203 euro per megawattuur. Europese leiders zijn er steeds meer van overtuigd dat de drie lekkages aan de Nord Stream-pijpleidingen, die van Rusland door de Oostzee naar Duitsland lopen, het gevolg zijn van sabotage.

Olie- en gasconcern Shell stond ondanks die hogere prijzen 1,5 procent in de min, doordat de verwachte economische teruggang de olieprijzen drukt. De prijs voor een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 78,29 dollar. Brentolie verloor 0,1 procent aan waarde tot 86,20 dollar per vat.

Ahold Delhaize zakte 0,8 procent. De raad van commissarissen van het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com kondigde aan topman Frans Muller voor een tweede termijn te nomineren.

Biotechbedrijf Pharming meldde dat de Amerikaanse waren- en geneesmiddelenautoriteit FDA het registratiedossier voor het geneesmiddel leniolisib versneld gaat beoordelen. Dat zou een tweede medicijn op de markt dichterbij brengen voor de Leidse onderneming. Het aandeel verloor desondanks 2,6 procent.

Webwinkelketen Boohoo kelderde in Londen zo’n 12 procent. Het retailbedrijf is negatiever geworden over de winstmarges dit jaar. De vraag naar kleding van Boohoo staat onder druk door de dalende koopkracht bij consumenten.

De euro was 0,9574 dollar waard, tegenover 0,9619 dollar een dag eerder.