Amsterdams FIXbrigade wil na investering meer huizen verduurzamen

Het Amsterdamse bedrijf FIXbrigade ontvangt ruim een miljoen euro om huishoudens te helpen met energiebesparende maatregelen. Het bedrijf is vooralsnog alleen actief in Amsterdam, maar wil door de investering nu ook in andere steden aan de slag.

Het bedrag is afkomstig van onder meer energiebedrijf Vattenfall en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel is om daarmee tachtig nieuwe vestigingen op te tuigen, waarmee het bedrijf 20.000 woningen energiezuinig wil maken voor eind maart 2024. De komende week wil het bedrijf gemeenten en organisaties benaderen.

FIXbrigade helpt huishoudens die in energiearmoede leven. Het gaat om mensen die moeten leven van minder dan 140 procent van het minimumloon. Daarbij geeft het bedrijf onder meer voorlichting over energiebesparende maatregelen. Ook worden de huizen van deze mensen kosteloos energiezuiniger gemaakt, bijvoorbeeld door het plaatsen van tochtstrips en waterbesparende douchekoppen.