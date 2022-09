Beurzen Azië hoger na winsten op Wall Street

De aandelenbeurzen in Azië gingen donderdag omhoog, waarmee wat werd goedgemaakt na de zware koersverliezen een dag eerder. Het sentiment werd onder meer geholpen door de plussen op Wall Street. In Hongkong ging de beursgang van de bouwer van elektrische auto’s Zhejiang Leapmotor Technology niet goed, het aandeel kelderde bij zijn debuut bijna 40 procent.

De Nikkei-index in Tokio noteerde 1 procent hoger op 26.429 punten. De Hang Seng in Hongkong won 1,3 procent en de beurs in Shanghai steeg 0,3 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 1,5 procent bij en de All Ordinaries in Sydney ging 2 procent vooruit.

Met de aandelenverkoop door Leapmotor werd 800 miljoen dollar opgehaald. Het koersverlies op de eerste handelsdag van Leapmotor is de grootste daling voor een beursdebutant in Hongkong van dit jaar. Leapmotor richt zich met zijn auto’s op het midden tot hogere segment van de markt voor elektrische wagens.

De beurs in de Vietnamese hoofdstad Hanoi won 0,5 procent. De economie van Vietnam is in het derde kwartaal met 13,7 procent gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Daarbij profiteerde de Vietnamese economie met name van groei in de industrie.