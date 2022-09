Beurzen omlaag ondanks winsten Wall Street, Porsche stijgt

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag lager geopend, ondanks de winsten op Wall Street een dag eerder. Beleggers bleven voorzichtig door zorgen over een economische recessie. Op de beurs in Frankfurt ging de aandacht vooral uit naar de beursgang van automerk Porsche. Met die beursgang haalde Porsche-moederbedrijf Volkswagen 9,4 miljard euro op, waarmee het de grootste aandelenverkoop in Frankfurt is sinds 1996.

De AEX-index in Amsterdam noteerde in de vroege handel 1,1 procent lager op 633, punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 839,41 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 1,3 procent omlaag.

Porsche ging bij opening bijna 2 procent omhoog. De aandelen Porsche werden voor een prijs van 82,50 euro per stuk verkocht. Met die aandelenverkoop werd een prijskaartje aan het luxemerk uit Stuttgart gehangen van 75 miljard euro. Porsche is daarmee meer waard dan Duitse rivalen als BMW (47 miljard euro) en Mercedes-Benz (56 miljard euro). Met de opbrengst wil Volkswagen onder meer extra investeren in elektrisch rijden. Het is de grootste beursgang in Europa sinds 2011.

In Amsterdam noteert uitzender Randstad ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft over het dividend van de afgelopen periode. Randstad verloor 8,4 procent en was daarmee de grootste daler in de AEX.

In Stockholm zakte kledingketen H&M 3,3 procent. Het Zweedse bedrijf heeft financieel flink te lijden van de beslissing om Rusland te verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. De kosten die daarmee gemoeid waren drukten stevig op de winst in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar.

Het Britse winkelbedrijf Next ging 8,3 procent onderuit in Londen na een winstwaarschuwing. Next heeft last van de hoge inflatie omdat daardoor mensen meer de hand op de knip houden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 81,04 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 88,14 dollar per vat. De euro noteerde 0,9658 dollar, tegen 0,9574 dollar een dag eerder.