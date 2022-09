Duitse inflatie op nieuw record van 10 procent

De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 10 procent op jaarbasis. Daarmee bereikte de geldontwaarding in de grootste economie van de eurozone het hoogste niveau ooit gemeten. In augustus werd het leven in Duitsland in doorsnee nog 7,9 procent duurder. Een dergelijk hoge inflatie is in Duitsland sinds de hereniging in 1990 niet meer voorgekomen. In sommige Duitse deelstaten bedroeg de inflatie in de jaren vijftig 10 procent of meer.

De prijzen lopen wereldwijd snel op. Dat komt vooral door de sterk gestegen prijzen voor energie, wat weer grotendeels komt door de impact van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland.

Volgens de gegevens van het Duitse statistiekbureau Destatis lagen de energieprijzen in september bijna 44 procent hoger dan een jaar geleden. Ook voedsel werd in rap tempo duurder. Hier was sprake van een stijging met bijna 19 procent op jaarbasis. De aanhoudende problemen in de toeleveringsketen in de nasleep van de coronapandemie hadden ook financiële gevolgen, aldus Destatis.

De inflatie is vermoedelijk ook opgelopen doordat Duitsland een tweetal subsidies schrapte. Naast het schrappen van de korting op brandstof kwam er ook een einde aan de goedkope reispas van 9 euro waarmee onbeperkt in het openbaar vervoer kon worden gereisd. Op maandbasis liepen de prijzen op met 1,9 procent.

Economen hebben voorspeld dat de inflatie op jaarbasis de komende maanden in de dubbele cijfers zal blijven. Zeker nu de hoge gasprijzen door huishoudens worden gevoeld. De prijsdruk in de industrie neemt nog harder toe. Kenners menen dat het tot volgend voorjaar kan duren alvorens de algemene inflatie kan gaan dalen. “Op basis van de cijfers van vandaag kan de piekinflatie uitkomen op ongeveer 13 procent”, aldus kenners van ING.

De torenhoge Duitse inflatie betekent een extra argument voor de Europese Centrale Bank (ECB) om in oktober de rente met nog eens 0,75 procentpunt te verhogen. In navolging van de Amerikaanse Federal Reserve richt de ECB zich steeds meer op de feitelijke inflatie en in mindere mate op de inflatieverwachtingen.