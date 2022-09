Eneco past datum tariefswijziging aan na kritiek ACM

Een groep klanten van Eneco hoeft pas later dan aanstaande zaterdag hogere tarieven te betalen voor gas en elektriciteit na kritiek van de Autoritieit Consument en Markt (ACM). Volgens die toezichthouder moeten energieleveranciers klanten minimaal dertig dagen vooraf inlichten over een prijsverhoging, maar Eneco had zich niet aan die termijn gehouden voor een tariefsverhoging die 1 oktober in zou gaan.

Eneco houdt nog altijd vol volgens de wet- en regelgeving te hebben gehandeld, maar zegt nu duidelijkheid te willen verschaffen. Bij klanten die al zijn ge├»nformeerd over de aanstaande prijsverhoging wordt de termijn verlengd tot dertig dagen na dit bericht. “Dus, als de klant op 25 september een bericht van ons heeft ontvangen met een nieuw tarief, dan gaat dat tarief vanaf 25 oktober in”, schrijft het bedrijf. De prijzen blijven hetzelfde als eerder gemeld.

Eerder op donderdag kondigde de ACM een onderzoek aan naar het handelen van de energiemaatschappijen die van plan waren zaterdag hun tarieven te verhogen. Bedrijven die zich niet aan de termijn houden, riskeren een boete.

Branchegenoten Essent en Vattenfall gingen al eerder overstag. Bij Essent betekende dit dat de wijziging van de energietarieven pas 7 november zal ingaan, in plaats van 1 oktober. Vattenfall zegt dat niet alle klanten dertig dagen voor 1 oktober officieel een mail of brief hebben gehad. Om klanten duidelijkheid te bieden, houdt Vattenfall daarom nu dertig dagen aan.

Voor Eneco betekent de aanpassing dat de inkoop van stroom en gas nu eerder moet plaatsvinden dan tot nu toe gebruikelijk was. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan dat ook tot gevolg hebben dat klanten minder snel van prijsveranderingen op de groothandelsmarkt kunnen profiteren, aldus Eneco.

Eneco zegt verder samen met andere energiebedrijven en het kabinet te werken aan het prijsplafond. Het instellen ervan moet zorgen voor een minder forse energienota voor huishoudens. Veel details over het plafond zijn nog niet bekend.