Inflatie in België naar hoogste niveau in bijna halve eeuw

De inflatie in België is in september opgelopen tot het hoogste niveau in bijna een halve eeuw. Bij de zuiderburen ligt het algehele prijspeil inmiddels meer dan 11 procent hoger dan een jaar terug, een toename die daar niet meer is gezien sinds augustus 1975.

Door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen is het leven niet alleen in België maar in tal van landen al maandenlang veel duurder dan een jaar geleden. Vooral sinds de Russische inval in Oekraïne is de inflatie in rap tempo omhooggegaan.

Belgen zijn nu meer dan 60 procent extra kwijt voor energie. Dat verklaart bijna de helft van de totale inflatie in het land. Maar ook de prijzen van etenswaren zijn flink opgelopen. Daarvoor moet volgens het Belgische statistiekbureau Statbel nu gemiddeld ruim 10 procent meer worden neergeteld.

Toch zijn er ook nog producten die in de voorbije twaalf maanden wel iets goedkoper zijn geworden, komt naar voren uit de cijfers. Dit geldt bijvoorbeeld voor televisies en smartphones, waarvan de prijzen nu ongeveer een tiende lager liggen. Ook bij de aanschaf van herenkleding en persoonlijke accessoires, zoals paraplu’s en zonnebrillen, ben je in België iets voordeliger uit.