Kledingketen H&M heeft flink te lijden onder vertrek uit Rusland

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft financieel flink te lijden van de beslissing Rusland te verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. De kosten die daarmee gemoeid waren drukten stevig op de winst in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar.

H&M zette een winst in de boeken van 902 miljoen Zweedse kroon, omgerekend zo’n 82,5 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 6,2 miljard kroon. Zonder het effect van Rusland zou de winst nog steeds fors lager zijn uitgevallen. Dan zou een bedrag van iets meer dan 3 miljard kroon resteren.

Het vertrek uit Rusland zadelde het bedrijf op met een eenmalige kostenpost van 2,1 miljard kroon. Daarnaast kampt H&M met hogere kosten voor materialen en transport. Ook de duurdere dollar zet de winst van het kledingbedrijf onder druk. Deze aspecten drukten het resultaat met nog eens 1,5 miljard kroon. Daarbovenop komen nog eens hogere energieprijzen en hogere kosten voor het bezorgen van kleding. Verder wijst H&M naar gestegen kosten voor IT en investeringen in de leveringsketen die het resultaat drukken.

Helena Helmersson, topvrouw van H&M, sprak in een toelichting van tal van uitdagingen waar het bedrijf mee te maken heeft. “Wij hebben ervoor gekozen de gestegen kosten niet volledig te compenseren”, laat ze weten. Dat klanten niet helemaal hoeven op te draaien voor de gestegen kosten heeft dan wel effect op de winstmarge, verduidelijkt ze.