Medewerkers de Bijenkorf in Amsterdam leggen vrijdag werk neer

Tientallen medewerkers van de Bijenkorf in Amsterdam leggen vrijdag naar verwachting het werk neer. Volgens vakbond FNV gaat het personeel van de warenhuisketen dan voor het eerst sinds de jaren zeventig staken. Dat doen de medewerkers omdat ze een “fatsoenlijke loonsverhoging” willen afdwingen.

Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen verdient het personeel van de Bijenkorf met 11 tot 12 euro per uur over het algemeen maar een beetje meer dan het minimumloon. In eerste instantie zou het loon met 10 procent omhoog moeten, maar het liefst zou de bond zien dat er minstens 14 euro per uur wordt betaald. “Veel medewerkers hebben hun energierekening zien stijgen met 100 tot wel 200 euro per maand en ze zijn tientallen euro’s per week meer kwijt aan boodschappen.”

Vermeulen zegt dat de actiebereidheid in meerdere filialen groot is. Hoe groot de impact van deze eerste staking precies zal zijn, kan ze nog niet inschatten. Bij de Bijenkorf werken ook veel mensen in zogeheten shop-in-shops. Die vallen niet onder de cao waarover het nu gaat. Vermeulen hoopt dat ze zich solidair zullen tonen met de acties van de bond.

Bij de Bijenkorf werken in totaal zo’n 2400 mensen. Enkele honderden van hen zijn lid van de vakbond. Een woordvoerster van de keten wil desgevraagd nog niet ingaan op de mogelijke gevolgen van de staking.

Het winkelbedrijf zei eerder in een reactie bij het eindbod van 6 procent loonsverhoging voor iedereen die onder de cao valt te blijven. Daarbij stelde de onderneming dat de hoge inflatie niet het juiste uitgangspunt zou zijn voor de loononderhandelingen. De overheid heeft immers maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de inflatie te verzachten. Verder benadrukte de keten dat het koopkrachtverlies leidt tot dalende consumentenbestedingen. Daarvan zal ook de Bijenkorf waarschijnlijk de gevolgen ondervinden.