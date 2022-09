Porsche wil ruim 9 miljard euro ophalen met beursgang

Porsche maakt donderdag zijn debuut op de beurs van Frankfurt. Het gaat om een van Europa’s grootste beursgangen in jaren. De luxe sportwagenfabrikant hoopt dat zijn merk sterk genoeg is om investeerders aan te trekken ondanks de huidige onrust op de markten. Moederbedrijf Volkswagen wil met de beursgang 9,4 miljard euro ophalen.

De aandelen Porsche zullen elk worden uitgegeven voor 82,50 euro. Dat is aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte. Daarmee hangt een prijskaartje aan de autofabrikant van 75 miljard euro. Bij de beursgang zullen 113,9 miljoen aandelen Porsche worden uitgegeven. Porsche wordt daarmee meer waard dan rivalen als BMW (47 miljard euro) en Mercedez-Benz (56 miljard euro).

Een deel van het opgehaalde geld zal worden geïnvesteerd in de ontwikkelingen van Volkswagen op het gebied van elektrische voertuigen. Daar ondervindt de Duitse autofabrikant stevige concurrentie, vooral van de Amerikaanse rivaal Tesla.

De beursgang van Porsche wordt qua waarde de grootste in Duitsland sinds die van Deutsche Telekom in 1996. Daarnaast is het de grootste gang naar de beurs in Europa sinds die van de Zwitserse grondstoffengigant Glencore in 2011.

Beursanalisten hopen dat de beursgang van Porsche economische gezien wat vreugde kan brengen in sombere tijden. Volgens investeringsbank Berenberg zou het beursdebuut “een katalysator kunnen zijn in een sector met een groot gebrek aan positieve verrassingen”. Er is belangstelling van grote investeerders zoals de investeringsfondsen van Qatar en Abu Dhabi, het Noorse staatsinvesteringsfonds en de Amerikaanse vermogensbeheerder T. Rowe Price.

De Duitse autodeskundige Ferdinand Dudenhöffer waarschuwde dat “het niet de beste tijd is voor een beursgang” al zijn de voortekenen voor Porsche goed. Hij merkte op dat de beurs van Frankfurt sinds het begin van het jaar sterk is gedaald. Verder noemde hij het spannend om te zien hoe de beurs zich in een moeilijke economische omgeving ontwikkelt.

Porsche zet net als andere automakers serieus in op elektrisch rijden. De elektrische Taycan is sinds januari het best verkochte model van het merk. Van de Macan wordt in 2024 een elektrische versie verwacht. Op korte termijn moet ook een nieuwe SUV volgen. De elektrische strategie van Porsche-moeder Volkswagen omvat ook de bouw van batterijfabrieken in Europa en de VS. Volkswagen kondigde deze week aan dat het gaat samenwerken met de Belgische groep Umicore voor de productie van batterijbenodigdheden.