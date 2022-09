Porsche wint bij debuut, Air France-KLM bij verliezers op beurs

Porsche heeft donderdag een groot deel van zijn eerdere winsten in Frankfurt prijs moeten geven. Het luxe automerk, onderdeel van Volkswagen, maakte zijn beursdebuut en stond aanvankelijk aanzienlijk hoger. In Amsterdam was er onder andere aandacht voor Air France-KLM. Schiphol heeft maatschappijen andermaal gevraagd het aantal passagiers te verminderen de komende tijd. Daarmee wil de luchthaven de drukte het hoofd bieden.

Porsche, dat tekende voor een van de grootste Europese beursgangen dit jaar, sloot zijn eerste sessie af met een winst van nog geen 0,1 procent. Aan het sportwagenmerk hangt nu een prijskaartje van ruim 75 miljard euro, waarmee het meer waard is dan rivalen BMW en Mercedes-Benz.

Met de beursgang van het automerk uit Stuttgart haalde moederbedrijf Volkswagen 9,4 miljard euro op, waarmee het de grootste aandelenverkoop in Frankfurt is sinds 1996.

De Europese aandelenbeurzen sloten donderdag in het rood. De vrees voor een diepe economische recessie hing weer boven de markten. De AEX-index in Amsterdam sloot met een verlies van 1,2 procent op 633,55 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 838,20 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 1,8 procent in.

Air France-KLM verloor bij de middelgrote fondsen in Amsterdam ruim 3 procent. KLM zal als grootste gebruiker van Schiphol naar verwachting weer vluchten moeten schrappen omdat het Schiphol niet lukt om het personeelsprobleem op te lossen. Ook Transavia, een andere prominente speler op de luchthaven, is onderdeel van Air France-KLM. In Londen leverde easyJet, ook een grote gebruiker van Schiphol, 1,5 procent in.

In de AEX was uitzender Randstad de grootste daler met een verlies van bijna 8 procent. Randstad noteert ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft over het dividend van de afgelopen periode. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway volgde met een verlies van 7,3 procent. Informatie- en dataleverancier Wolters Kluwer (plus 1,4 procent) voerde de schaarse groep stijgers aan.

In Stockholm werd kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) 5,4 procent lager gezet door beleggers. Het Zweedse bedrijf heeft financieel flink te lijden van de beslissing om Rusland te verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 82,35 dollar. Brentolie werd iets goedkoper op 89,29 dollar per vat. De euro noteerde 0,9781 dollar, tegen 0,9574 dollar een dag eerder.