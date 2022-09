Producentenvertrouwen verder gedaald in september

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in september verder gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de tweede maand op rij dat het producentenvertrouwen verslechtert door zorgen over de hoge inflatie en een mogelijke recessie.

De index die het vertrouwen meet ging van 4,6 in augustus naar 2,6 in september, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief waren over hun orderpositie. Verder waren producenten voor het eerst sinds januari 2020 negatief over de verwachte productie.

Volgens het statistiekbureau was in bijna alle bedrijfstakken het producentenvertrouwen lager. Met name in de aardolie- en chemiesector was het vertrouwen zwak. Ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie waren wel positief, net als in de transportmiddelen- en metaalindustrie.

Het producentenvertrouwen ligt nog wel boven het langjarige gemiddelde van 1,1. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (min 28,7) genoteerd.