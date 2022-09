Techaandelen onder druk op negatief Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met forse verliezen de handel uit gegaan. Zorgen over een mogelijke recessie als gevolg van renteverhogingen hadden opnieuw de overhand. Dat drukte onder andere op de waarde van grote techbedrijven, waardoor de Nasdaq richting zijn laagste stand van 2022 bewoog.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,5 procent lager op 29.225,61 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 2,1 procent tot 3640,47 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 2,8 procent tot 10.737,51 punten. Dat is dicht bij het dieptepunt van 2022 dat in juni werd aangetikt. Woensdag lieten de hoofdindices nog winsten tot 2,1 procent optekenen.

Beleggers verwerkten nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringsaanvragen viel afgelopen week veel lager uit dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat erop wijst dat de arbeidsmarkt nog altijd krap is. Dat geeft de Federal Reserve ruimte om door te gaan met het opvoeren van de rentes.

Webwinkelconcern Amazon en softwarebedrijf Microsoft verloren 2,7 procent en elektrische-autobouwer Tesla ging bijna 7 procent onderuit. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, verloor 3,8 procent aan waarde na nieuws over kostenbesparingen. Topman Mark Zuckerberg heeft personeel ingelicht dat er voorlopig geen nieuwe medewerkers worden aangenomen en sommige afdelingen met reorganisaties te maken krijgen.

Apple ging net geen 5 procent omlaag door een adviesverlaging van Bank of America. Analisten wezen op de risico’s voor Apple door een zwakkere consumentenvraag. Woensdag verloor Apple ook al terrein na een bericht van persbureau Bloomberg dat het techconcern afziet van eerdere plannen om de productie te verhogen van zijn nieuwste model iPhone.

Verder hadden bedrijven last van verstoringen door de krachtige orkaan Ian die Florida hard heeft getroffen. Disney kondigde eerder op de dag aan pretparken te sluiten in Florida wegens orkaan Ian. Vrijdag gaan de parken gefaseerd open. Het aandeel daalde 2 procent.

Vliegtuigbouwer Boeing had ook last van de orkaan en sloot een fabriek in South-Carolina. Het aandeel sloot 6 procent lager.

De euro was 0,9802 dollar waard, tegen 0,9781 bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 81,47 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper, op 88,57 dollar per vat.