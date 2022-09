Wall Street opent in de min na forse winsten dag eerder

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager geopend, waarmee een stapje terug werd gedaan van de flinke winsten een dag eerder. De zorgen over een recessie keerden weer terug onder beleggers op Wall Street. De Amerikaanse beurzen liggen door die zorgen voor heel september op koers voor de slechtste beursmaand sinds juni.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,1 procent lager op 29.361 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,5 procent tot 3663 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 2 procent tot 10.822 punten. Woensdag lieten de hoofdindices nog winsten tot 2,1 procent optekenen.

De Dow en S&P liggen voor september nu op koers voor een verlies van bijna 6 procent en de Nasdaq heeft deze maand tot dusver een verlies in de boeken gezet van 6,5 procent. Op de beurzen is er veel onrust geweest door de vrees dat sterke renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken een economische recessie kunnen veroorzaken.

Beleggers verwerkten ook nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringsaanvragen viel afgelopen week veel lager uit dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat erop wijst dat de arbeidsmarkt nog altijd krap is.

Apple ging 2,9 procent omlaag door een adviesverlaging van Bank of America. Analisten wezen op de risico’s voor Apple door een zwakkere consumentenvraag. Woensdag verloor Apple ook al terrein na een bericht van persbureau Bloomberg dat het techconcern afziet van eerdere plannen om de productie te verhogen van zijn nieuwste iPhone-model vanwege een zwakkere vraag dan verwacht.

Andere grote techfondsen zoals Amazon, Microsoft en Google-moederconcern Alphabet lieten minnen tot 2,3 procent zien. Facebook was een uitzondering met een kleine winst.

Het handelsplatform voor cryptomunten Coinbase werd 4,8 procent lager gezet na een verkoopadvies van Wells Fargo. Kenners van de banken zeggen dat Coinbase onder meer te maken heeft met toenemende concurrentie van andere cryptobeurzen.

Verder hadden bedrijven in de reisbranche last van verstoringen door de krachtige orkaan Ian die Florida hard heeft getroffen. Zo moesten duizenden vluchten worden geschrapt en cruises vertraagd of geschrapt. Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines en United Airlines gingen tot 2,8 procent omlaag en cruise-aanbieders Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean Cruises leverden tot 5 procent in.